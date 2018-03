Menga e Cortez decidem o Brasileiro Deu a lógica e as duas melhores tenistas do País, Vanessa Menga e Joana Cortez decidem neste sábado, o título do Campeonato Brasileiro de Profissionais. O jogo reúne duas parceiras de duplas (juntas ganharam ouro no Pan Americano de Winnipeg) e será disputada no clube Harmonia, em São Paulo, com entrada franca e transmissão pela ESPN Brasil, a partir das 10h30. A campeã vai receber um prêmio de R$ 10 mil, ficando R$ 5 mil para a vice-campeã. Nas semifinais, nesta sexta-feira, Vanessa Menga entrou com muita determinação na quadra para derrotar a boa adversária, Carla Tiene, por 4/6, 6/3 e 6/1. Enquanto a talentosa Joana Cortez passou em dois sets pela revelação Marcela Evangelista, com parciais de 7/5 e 6/0. "Meu jogo foi bastante equilibrado diante da Carla Tiene", admitiu Vanessa Menga. "Mas estava muito determinada a chegar a final e esta motivação foi muito importante."