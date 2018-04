Mesmo após derrota em Toronto, Safina continua líder da WTA

A russa Dinara Safina se mantém líder do Ranking da WTA, mesmo após ter sido eliminada na segunda rodada do torneio de Toronto, o qual a sua compatriota Elena Dementieva, que agora é quarta do mundo, ficou com o título.

Dementieva terminou venceu por 2 sets a 0 (6-4 e 6-3) na final de Toronto - que poderia ter sido o primeiro título do ano da também russa Maria Sharapova - que ocupa o número 30 da lista, e obteve assim os 500 pontos que permitiram a ela ficar na frente da sérvia Jelena Jankovic, quinta esta semana.

As irmãs Serena e Venus Williams se mantêm, respectivamente, como segunda e terceira do mundo, depois que nenhuma delas conseguiu chegar à final no Canadá.

A brasileira melhor colocada é Maria Fernanda Alves que está na 272.ª posição, com 174 pontos.

Classificação mundial da WTA:

1. Dinara Safina (RUS) 9.810 pontos

2. Serena Williams (EUA) 8.907

3. Venus Williams (EUA) 6.865

4. Elena Dementieva (RUS) 6.835

5. Jelena Jankovic (SER) 6.620

6. Svetlana Kuznetsova (RUS) 5.960

7. Vera Zvonareva (RUS) 5.300

8. Victoria Azarenka (BLR) 4.612

9. Caroine Wozniacki (DIN) 4.400

10. Flavia Pennetta (ITA) 3.420

272. Maria Fernanda Alves (BRA) 174