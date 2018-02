Mesmo com derrota, Guga se diz contente com progressos Apesar de ter ficado de fora das quartas-de-final do Torneio de Las Vegas, na última quinta-feira, o brasileiro Gustavo Kuerten, ex-número um do tênis, disse que ficou satisfeito com o progresso de seu jogo. Guga foi eliminado após perder para Jan Hernych por um duplo 6/5. O checo classificou-se para a próxima fase. Ao final do duelo, o brasileiro se mostrou contente com seus esforços em quadra, principalmente porque está voltando de uma complicada lesão no quadril. "Fui capaz de jogar bem e bater muito bem na bola. Eu ainda tenho jogos nas duplas e será bom terminar a semana de maneira forte. Na quinta eu me senti um pouco cansado, mas isso é de se esperar", explicou Guga, que nesta sexta joga ao lado do paraguaio Ramon Delgado contra os checos Frantisek Cermak e Jaroslav Levinsky. O tricampeão de Roland Garros, que atualmente ocupa a 804.ª posição no ranking mundial, deve subir várias posições nas próximas semanas, pois foi convidado para disputar os dois torneios de Master Series deste mês: Indian Wells e Miami. Guga, que está com 30 anos, disse que o processo de reconstrução de seu jogo é o mais importante no momento. "Não pensarei apenas em vencer jogos", explicou. "É óbvio que tentarei ganhar, mas vou trabalhar em todas as outras coisas que são importantes para mim." O tenista ainda contou que só estará este ano em Roland Garros se continuar a sentir que está progredindo. "O Aberto da França é tão especial para mim que eu não quero ir para lá só por estar. Prefiro me preparar, talvez para o ano que vem. Quero estar 100%."