'Meu nível de jogo cai de cem para zero', afirma Bellucci após derrota

Abatido após a eliminação na estreia no Brasil Open, Thomaz Bellucci alegou ter sentido problemas físicos na derrota para o espanhol Roberto Carballes Baena, nesta quinta-feira, em São Paulo. O brasileiro negou qualquer lesão, mas explicou ter sentido um desconforto físico.

"Fisicamente não estava me sentindo bem a partir do meio do segundo set, não consegui manter a intensidade. Visivelmente o jogo estava muito mais pra mim, mas não estava me sentindo bem", explicou.

O incômodo também atrapalhou Bellucci na semana anterior no Rio Open, onde foi mais uma vez derrotado na estreia. "Tenho um peso muito grande no corpo, comecei a sentir muita cãibra. Não sei o que acontece. Estamos tentando achar uma solução", diz.

Para ele, essa queda de rendimento tem prejudicado a sua carreira. "Em cinco, dez derrotas por ano, talvez eu não teria. Meu jogo seria outro, meu ranking seria outro, mas não consigo manter intensidade. Meu nível de jogo cai de cem para a zero, qualquer cara que está do outro lado consegue ganhar."