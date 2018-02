Miami: tenista encontrado nu em armário O tenista francês Michael Llodrá foi protagonista de uma cena inusitada nos vestiários do complexo de Key Biscayne, onde está sendo realizado o Masters Series de Miami. Na noite deste domingo, ele foi surpreendido nu dentro do armário do croata Ivan Ljubicic. "Voltei para o meu vestiário pouco antes de começar a partida (contra o norte-americano Vincet Spadea) e percebi um monte de gente em frente ao meu armário?, contou o croata. ?A porta estava entreaberta e, de repente, consegui ver. Absolutamente chocado, eu vi Llodrá pelado lá dentro?, acrescentou. Depois de passada a surpresa inicial, Ljubicic pediu uma explicação ao francês: "Ele olhava para mim e eu olhava para ele, até que eu disse. Que diabos você está fazendo aí? ?, perguntei. ?Estou tentando me concentrar para a minha partida?, ele respondeu. Llodrá ainda tentou argumentou. "Estou tentando captar parte de sua energia positiva. Você está ganhando muitos jogos este ano", justificou. Compreensivo, Ljubicic, minimizou o fato e definiu Llodrá como "um tipo raro". Situações deste tipo não são novidade na vida de Llodrá. Em 2004, ao conquistar o torneio de duplas do Aberto da Austrália, ele comemorou tirando a roupa em plena quadra. O comportamento pouco usual do francês, no entanto, não afetou o desempenho de Ljubicic, que venceu Spadea por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 4-6 e 7-6 (7-3). A "energia captada" deu sorte e Llodrá também foi bem em seu jogo de duplas. Ao lado de Arnaud Clement, venceu os norte-americanos Bob e Mike Bryan por 7-6 e 6-3.