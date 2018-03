Miami terá campeão inédito no masculino O Masters Series de Miami está cheio de surpresas, como as eliminações de Andre Agassi, campeão nos últimos três anos, de Roger Federer, o número 1 do mundo, e de Marat Safin, sempre favorito ao título. Com isso, o torneio terá um campeão inédito na chave masculina. E dois dois mais fortes candidatos se enfrentam nesta quinta-feira, na luta por uma vaga nas semifinais. O badalado tenista norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2, pega o espanhol Carlos Moyá, que faz uma temporada brilhante. Com dois dos principais favoritos se enfrentando, a rodada desta quinta-feira também terá o encontro de duas das maiores surpresas da competição. O norte-americano Vincent Spadea, que passou por Safin e Paradorn Srichaphan, entre outros, joga por uma vaga nas semifinais diante do argentino Agustin Calleri, que conseguiu um dos principais resultados de sua vida ao eliminar Andre Agassi da competição. Outros jogos das quartas-de-final de Miami terão o chileno Fernando Gonzalez, que eliminou a revelação espanhola Rafael Nadal por 7/6 (7/1), 4/6 e 6/2, diante do romeno Andrei Pavel, que no seu caminho também derrubou favoritos como Lleyton Hewitt. Ainda está programada para esta rodada o jogo do argentino Guillermo Coria com o alemão Nicolas Kiefer. No lado feminino, Serena Williams comprova a cada dia sua superioridade sobre as demais. Ela vai fazer uma das semifinais do torneio, provavelmente na sexta-feira, diante de Eleni Daniilidou.