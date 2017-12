Miami: Venus está na semifinal A tenista norte-americana Venus Williams garantiu uma vaga na semifinal do Masters Series de Miami, ao derrotar, nesta terça-feira, a russa Elena Dementieva, por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/2. Venus, atual campeã do torneio, perdeu o primeiro set na competição deste ano, após três vitórias por 2 sets a 0. O Masters Series de Miami distribui US$ 6,4 milhões em prêmios.