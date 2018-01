Michael Chang vai deixar o tênis O tenista norte-americano Michael Chang, de 30 anos, anunciou, por intermédio de sua assessoria, neste sábado, que vai se aposentar após a disputa do US Open, previsto para setembro. ?Michael sempre fez o máximo que pôde pelo esporte, mas descobriu que seu melhor tênis ficou para trás?, informou a nota. Em sua carreira, Chang conquistou 34 títulos, arrecadou mais de US$ 19 milhões e finalizou entre os dez primeiros do ranking da ATP por sete anos. Sua maior conquista foi Roland Garros, aos 17 anos, em 1989.