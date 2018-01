Mirnyi avança em São Petersburgo O bielo-russo Max Mirnyi confirmou sua ótima fase e derrotou o britânico Greg Rusedski nesta quinta-feira por dois sets a zero e garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. O primeiro set foi disputadíssimo e acabou decidido no tie-break 7/6 (14-12). Já no segundo set, o bielo-russo teve menos dificuldade e fechou em 6/4. Nas quartas-de-final, Mirnyi vai enfrentar o alemão Rainer Schuettler, que também nesta quinta, derrotou o checo Daniel Vacek por dois a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/4.