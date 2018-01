Mirnyi derrota Federer em Roterdã O tenista bielorusso Max Mirnyi garantiu vaga na final do Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Ele surpreendeu neste sábado o suíço Roger Federer, cabeça-de-chave número 2, e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. O outro finalista sairá do jogo entre o holandês Raemon Sluiter e o francês Nicolas Escude.