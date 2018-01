Mirnyi é eliminado em S. Petersburgo O sonho do primeiro título terminou nesta sexta-feira para o bielo-russo Max Mirnyi. Ele foi derrotado hoje por dois sets a zero pelo alemão Rainer Schuettler nas quartas-de-final do torneio. As parciais foram de 7/5 e 6/3. As semifinais do torneio - que paga US$ 800 mil em prêmios - serão disputadas meste sábado.