Mirnyi elimina Norman em Marselha O tenista bielorusso Max Mirnyi eliminou o cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Marselha, o sueco Magnus Norman. Ele venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Outro favorito que caiu fora da disputa foi o francês Arnaud Clement, terceiro pré-classificado. Ele foi derrotado pelo suíço Michel Kratochvil por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/4). No outro jogo da rodada, Julien Boutter (França) ganhou de Marc Rosset (Suíça) com 6/3 e 6/4.