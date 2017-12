Mirnyi elimina Roddick em Paris Grande favorito ao título do Masters Series de Paris, o tenista norte-americano Andy Roddick foi eliminado nesta quinta-feira, ao perder para o bielo-russo Max Mirnyi nas oitavas-de-final. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, ele foi derrotado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Em outro jogo disputado nesta quinta-feira, o espanhol Feliciano Lopez ganhou do romeno Andrei Pavel por 5/7, 6/4 e 6/4.