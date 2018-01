Mirnyi eliminado na estréia em Paris O eslovaco Dominik Hrbaty protagonizou a primeira surpresa do Master Series de Paris, ao vencer nesta terça-feira, o bielo-russo Max Mirnyi por dois sets a zero. A partida, válida pela primeira rodada, teve as parciais de 6/2 e 7/6 (7-4). Também nesta terça, o espanhol Albert Costa derrotou o francês Michael Llodra pelo placar a de dois sets a zero, parciais de 7/6 (7-3) e 6/1. Gustavo Kuerten estréia no torneio ainda hoje. Por volta das 17h30 (horário de Brasília), enfrenta o checo Bodan Ulirach.