Mirnyi faz nova vítima: Sampras O tenista bielo-russo Max Mirnyi confirmou hoje sua condição de grande surpresa do Master Series de Stuttgart. Depois de eliminar Gustavo Kuerten e Goran Ivanisevic, Mirnyi derrotou nesta sexta-feira, com surpreendente facilidade, o norte-americano Pete Sampas por dois sets a zero e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. As parciais da partida foram 6/4 e 6/2 Na semifinal, o bielo-russo vai enfrentar o russo Yevgeny Kafelnikov, que na partida anterior venceu o sueco Thomas Enqvist por 7/5 e 6/4.