Mirnyi vence e avança em Hamburgo O tenista Max Mirnyi, da Bielo-Rússia, avançou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Hamburgo ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 6/3, 2/6 e 6/4. Na abertura da rodada, Gustavo Kuerten também se classificou ao vencer o argentino Guillermo Cañas por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/2.