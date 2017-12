Mirnyi vence e Gambill perde em Lyon O tenista bielo-russo Max Mirnyi jogou bem e venceu o belga Olivier Rochus por dois sets a zero, em partida válida pela primeira rodada do Torneio de Lyon. As parciais foram de 6/3 e 7/5. O francês Paul-Henri Mathieu também foi bem e venceu o seu compatriota Julien Boutter em dois sets - 6/2 e 7/5. O tenista norte-americano Jan-Michael Gambill, no entanto, foi derrotado na estréia pelo suiço Jonas Bjorkman. As parciais foram de 6/2 e 7/6 (9-7). Dois brasileiros estão em quadra em Lyon. Fernando Meligeni enfrenta o russo Ievgeni Kafelnikov e vai perdendo por 3 games a 0 no primeiro set. André enfrenta o dinamarquês Kenneth Carlsen e a partida está no terceiro set. O brasileiro tem vantagem de 3 games a 0.