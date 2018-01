Molik e Kuznetsova, a dupla campeã A australiana Alicia Molik e a russa Svetlana Kuznetsova venceram hoje as norte-americanas Linsay Davenport e Corina Morariu, por 6/3 e 6/4, numa partida que durou 56 minutos, e ficaram com o título de campeãs do torneio feminino de duplas do Aberto da Austrália. É o primeiro Grand Slam que elas conquistam juntas.