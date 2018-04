Monaco bate finlandês e conquista título em Dusseldorf O argentino Juan Monaco conquistou neste sábado o seu primeiro título em 2013. O número 19 do mundo se sagrou campeão do Torneio de Dusseldorf, disputado em quadras de saibro na Alemanha, ao derrotar na decisão o finlandês Jarkko Nieminen, 42º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 10 minutos.