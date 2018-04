Monaco confirma favoritismo e vai à semifinal em Bucareste

O argentino Juan Monaco confirmou a condição de cabeça-de-chave número 3 e avançou à semifinal do Torneio de Bucareste. Nesta sexta-feira, ele levou um susto no segundo set, mas conseguiu superar o uruguaio Pablo Cuevas por 2 a 1, com 6/3, 2/6 e 6/1.

O adversário de Monaco na luta por uma vaga na decisão será Simon Greul. O alemão impediu uma disputa de argentinos ao vencer Maximo Gonzalez em dois sets, com duplo 6/2.

Do outro lado da chave, o torneio de Bucareste terá uma semifinal espanhola. Albert Montanes, quinto cabeça-de-chave, passou fácil pelo italiano Fabio Fognini, com duplo 6/1.

No sábado, Montanes enfrentará o compatriota Santiago Ventura, que venceu o duelo espanhol com Ruben Ramirez Hidalgo também em dois sets, com parciais de 6/2 e 6/3.