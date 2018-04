Monaco e Montañés vencem e fazem final em Bucareste

Os cabeças de chave do Torneio de Bucareste confirmaram neste sábado o favoritismo e garantiram vaga na final. Na competição disputada no saibro romeno, o argentino Juan Monaco e o espanhol Albert Montañés avançaram à decisão, que será disputada neste domingo. O título do torneio vale 250 pontos no ranking da ATP.

Monaco foi o que o teve mais facilidade pelas semifinais. Número 37 do mundo e terceiro cabeça de chave em Bucareste, o argentino precisou de apenas 1h31 para derrotar o alemão Simon Greul. Permitindo apenas uma quebra de saque no jogo, Monaco venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Montañés, por sua vez, teve uma vitória mais complicada diante do seu compatriota Santiago Ventura. Quinta cabeça de chave na capital romena e número 53 do mundo, o espanhol precisou de 1h51 para vencer de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1.