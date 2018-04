Monaco e Nieminen vencem e fazem final em Dusseldorf O argentino Juan Monaco avançou nesta sexta-feira para a final do Torneio de Dusseldorf ao vencer o compatriota Guido Pella por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (10/8). Na decisão, o número 19 do mundo vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen, que avançou ao derrotar o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3.