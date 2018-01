Mônaco: semifinal terá Coria x Ferrero O tenista argentino Guillermo Coria levou um susto, mas garantiu sua vaga nas semifinais do Masters Series de Monte Carlo, ao derrotar o espanhol David Ferrer por dois sets a um, de virada, nesta sexta-feira. Atual campeão do torneio, cabeça-de-chave número 6 e número 9 do ranking mundial, Coria venceu com parciais de 3/6, 6/4 e 6/3. Na próxima rodada, o argentino terá uma parada dificílima pela frente. Vai enfrentar o também espanhol Juan Carlos Ferrero, que na abertura da rodada derrotou o italiano Filippo Volandri com parciais de 6-2 e 6-3. Nas outras partidas das quartas-de-final, o argentino Gastón Gaudio enfrenta o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer joga contra o francês Richard Gasquet.