Monaco surpreende de novo em Buenos Aires O jovem tenista argentino Juan Monaco, de apenas 19 anos, surpreendeu mais uma vez no Torneio de Buenos Aires. Depois de ter eliminado o equatoriano Nicolas Lapentti na estréia, ele ganhou nesta quarta-feira do seu compatriota Juan Ignacio Chela, cabeça-de-chave número 8 da competição. A vitória foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. Em outro jogo do dia, o chileno Nicolas Massu confirmou seu favoritismo. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, ele derrotou o italiano Filippo Volandri por 6/2 e 6/4.