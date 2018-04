Monfils derruba Berdych na estreia em duelo de 4h03min

Além de garantir Monfils na segunda rodada, a vitória dá nova injeção de ânimo no francês, que tenta se reabilitar no circuito. O ex-Top 10 perdeu boa parte da temporada passada por causa de uma lesão no joelho direito e se afastou das primeiras colocações. Atualmente ocupa a 81ª posição do ranking.

Contra Berdych, Monfils fez uma batalha dura e equilibrada. Chegou a abrir 2 sets a 0 no placar, mas cedeu o empate. Mesmo assim, não desanimou. Depois de ceder apenas uma quebra de saque, o tenista da casa contou com seu bom saque - foram 26 aces na partida - para fazer a diferença a eliminar o checo.

Com o revés, Berdych alcançou a marca negativa de ser eliminado na estreia de um Grand Slam pela décima vez na carreira. Monfils, por sua vez, vai duelar com o letão Ernests Gulbis, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva, na estreia.

Ainda nesta segunda, os cabeças de chave John Isner e Jerzy Janowicz confirmaram o favoritismo contra seus adversários em sets diretosa. Isner, 19º pré-classificado, bateu o argentino Carlos Berlocq por 6/3, 6/4 e 6/4. Janowicz (21º) passou pelo espanhol Albert Ramos por 7/6 (7/3), 7/5 e 6/3.

Avançaram também à segunda rodada os espanhóis Albert Montañes e Daniel Gimeno-Traver, algoz do argentino Juan Monaco, o finlandês Jarkko Nieminen, o holandês Robin Haase e o polonês Michal Przysiezny.