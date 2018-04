Monfils e Berdych vão às oitavas no ATP de Brisbane

Terceiro cabeça de chave, Monfils sofreu para superar o norte-americano Taylor Dent. O número 13 do mundo precisou de três sets para avançar, com parciais de 7/6 (7/1), 6/7 (5/7) e 6/2. Na próxima fase o francês terá pela frente o compatriota Florent Serra, que eliminou o alemão Julian Reister também por 2 a 1, com 6/7 (3/7), 7/6 (7/5) e 7/5.

O checo Berdych, quarto tenista de melhor ranking entre os participantes da competição, passou sem grandes problemas pelo australiano Nick Lindhal. O 20º colocado no ranking mundial superou o adversário em dois sets, com 6/2 e 6/4.

Nas oitavas de final, Berdych enfrentará o cipriota Marcos Baghdatis, que superou o norte-americano Mardy Fish com duplo 7/5. O vencedor do confronto pode ser adversário do brasileiro Thomaz Bellucci nas quartas de final, se o paulista passar pelo israelense Harel Levy, na quarta-feira.

O ATP de Brisbane é disputado em quadra dura e distribui premiação de US$ 372 mil (cerca de R$ 640 mil) para a chave masculina de simples. A competição dá 250 pontos ao campeão, e serve como aquecimento para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 18.