Monfils e Kohlschreiber fazem a final em Metz

O francês Gael Monfils e o alemão Philipp Kohlschreiber vão fazer neste domingo a final do Torneio de Metz, na França, que distribui 450 mil euros em prêmios. Principais cabeças de chave da competição, os dois tenistas confirmaram o favoritismo e venceram as semifinais deste sábado.

Cabeça de chave número 1 em Metz, Monfils ganhou neste sábado do também francês Richard Gasquet por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. E Kohlschreiber, na condição de segundo cabeça de chave do torneio, derrotou outro tenista da França, Paul-Henri Mathieu, por 7/6 (7/5) e 6/4.