Monfils encerra jejum de quatro anos com título em Metz

Para conquistar o título em cima do 23.º colocado do ranking mundial, Monfils fez 14 aces e quebrou o saque do adversário no último game do duelo, que durou duas horas e 13 minutos. O tenista francês já havia batido o rival alemão no ano passado, no Torneio de Viena, na Áustria.

Após a partida, Monfils fez um desabafo por ter encerrado o jejum de títulos no circuito da ATP. "Por um longo tempo as pessoas falaram sobre minhas derrotas em finais, mas agora a maldição acabou. Eu estou feliz com esta vitória", ressaltou o tenista francês.