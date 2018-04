Monfils massacra Grosjean e avança no Torneio de Metz O francês Gael Monfils, principal favorito ao título do Torneio de Metz, se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final ao massacrar o compatriota Sebastien Grosjean por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Para avançar, ele conseguiu dez aces e quebrou o saque do rival seis vezes.