Monfils vence e avança à semifinal em Nice; Simon cai

Segundo cabeça de chave, Simon foi derrotado pelo espanhol Pablo Andújar por 6/4 e 7/5. O espanhol será justamente o adversário de Monfils em busca da vaga na final. O ex-Top 10, que tenta recuperar sua melhor forma técnica, avançou ao despachar o holandês Robin Haase por 6/2 e 6/3.

A outra semifinal contará com outro tenista local. Será Edouard Roger-Vasselin, que surpreendeu ao vencer o norte-americano Sam Querrey, terceiro pré-classificado, por 3/6, 7/6 (7/2) e 6/1. Roger-Vasselin vai duelar com outro espanhol, Albert Montañes, algoz do local Paul-Henri Mathieu, por 6/4 e 6/1.

A decisão do Torneio de Nice está marcada para sábado, véspera da abertura de Roland Garros, em Paris.