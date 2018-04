Monfils vence espanhol e vai à final do Torneio de Nice

Com a vitória, Monfils volta a disputar uma final mais de um ano depois de sua última decisão, em Montpellier, em fevereiro de 2012. Ele fora vice-campeão em solo nacional, assim como aconteceu em Doha, em janeiro do mesmo ano. O francês não levanta um troféu desde outubro de 2011.

Neste sábado, ele poderá faturar seu quinto título no circuito da ATP, o que lhe renderá uma boa subida no ranking. Ex-Top 10, Monfils se afastou das quadras durante a maior parte da temporada passada, em razão de uma lesão no joelho direito, e acabou caindo para a 109ª posição da lista da ATP.

Seu rival na decisão, Albert Montañes avançou no torneio ao superar um tenista da casa, Edouard Roger-Vasselin, por 6/4, 4/6 e 6/0. O espanhol leva vantagem no retrospecto contra Monfils. Soma três vitórias, contra apenas uma do francês. Montañes venceu o último duelo entre os dois, no Masters 1000 de Montecarlo, no mês passado.