Monica Seles derrota Martina Hingis A tenista Monica Seles garantiu sua vaga nas quartas-de-final do US Open ao derrotar nesta terça-feira a suiça Martina Hingis por dois sets a zero. Sexta cabeça-de-chave, Seles venceu até com certa facilidade e fez parciais de 6/4 e 6/2. Na próxima fase, Seles vai enfrentar Venus Williams, que derrotou Chanda Rubin por dois sets a um, parciais de 6/2, 4/6 e 7/5.