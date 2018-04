Monica Seles vai às semifinais A tenista norte-americana Monica Seles classificou-se para as semifinais do Aberto da Austrália, ao derrotar a sua compatriota Venus Williams por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 6/3. Agora, Selles vai enfrentar a suíça Martina Hingis, brigando por uma vaga na final do torneio.