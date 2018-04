Montañes é campeão em Nice e encerra jejum de 3 anos O espanhol Albert Montañes conquistou neste sábado o título do Torneio de Nice, disputado em quadras de saibro e que serve como preparação para Roland Garros. Na decisão do ATP 250 francês, o número 82 do mundo frustrou a torcida ao derrotar o local Gael Monfils, 109º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 13 minutos.