Montañés supera Monaco e leva título em Bucareste

O espanhol Albert Montañés levou a melhor sobre o argentino Juan Monaco neste domingo e conquistou o Torneio de Bucareste, na Romênia. Na competição disputada em quadras de saibro, Montañés foi bem nos momentos decisivos da final para ficar com o título. Em 2h10 de jogo, o tenista da Espanha venceu por 2 sets 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 7/6 (8/6).

Número 53 do mundo e quinto cabeça de chave em Bucareste, Montañés fez um jogo equilibrado e de baixo nível técnico contra Monaco. Diante do terceiro favorito na Romênia, o espanhol se mostrou mais tranquilo nos tie-breaks, principalmente no primeiro, quando abriu boa vantagem. Na segunda parcial, o 37.º colocado no ranking mundial ainda tentou a reação, mas viu Montañés fechar o jogo.