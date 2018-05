Montecarlo define primeiros rivais de Ferrer e Berdych

MONTECARLO - A chave principal do Masters 1.000 de Montecarlo contou com o seu primeiro dia de disputas neste domingo e definiu os primeiros adversários de dois dos principais tenistas da atualidade: David Ferrer e Tomas Berdych. O francês Jeremy Chardy venceu o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/2 e 7/6 (7/5), e será o rival do espanhol na segunda rodada. Já o primeiro oponente do jogador checo será o russo Dimtry Tursunov, que na estreia derrotou Robin Haase, também holandês, por 6/1, 5/7 e 6/3.

Berdych é o quinto cabeça de chave da competição realizada no principado de Mônaco, enquanto Ferrer é o sexto pré-classificado do torneio que conta com Rafael Nadal, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka e Roger Federer listados, nesta ordem, como principais favoritos.

Outros dois tenistas que estrearam com vitória em jogos disputados neste domingo em Montecarlo foram o ucraniano Alexander Dolgopolov e o francês Nicolas Mahut. O primeiro deles passou pelo letão Ernests Gulbis por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, enquanto o tenista da França bateu o austríaco Dominic Thiem, de virada, com 4/6, 6/3 e 6/2.