Montecarlo: Ferrero está fora O francês Cedric Pioline confirmou seu favoritismo e derrotou o australiano Andrew Ilie por dois sets a zero - parciais de 7/6 (72) e 6/2 - em partida válida pela segunda rodada do Master Series de Montecarlo. Uma das surpresas da rodada ocorreu no duelo espanhol, entre Galo Blanco e Juan Carlos Ferrero. Blanco supreendeu e venceu por dois a zero - 6/2 e 7/6 (7-3). Também pela segunda rodada, o britânico Tim Henman bateu o argentino Gaston Gaudio por 6/4 e 6/2.