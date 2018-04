Monteiro abre confronto da Davis contra Giraldo em Barranquilla

Tenista mais bem ranqueado da equipe do Brasil, Thiago Monteiro vai abrir o duelo contra a Colômbia, nesta sexta-feira, contra o rival mais experiente do time anfitrião, pelo Zonal Americano. Número 2 do Brasil e 125º do ranking mundial, Monteiro vai duelar com Santiago Giraldo no primeiro jogo da série melhor de cinco partidas, que vale vaga nos playoffs do Grupo Mundial, na quadra dura Parque Distrital de Raquetas, em Barranquilla.

+ Nadal tem volta confirmada e fechará 1º dia do duelo Espanha x Alemanha na Davis

Giraldo é considerado o favorito para o duelo por ter mais experiente e também por registrar melhores resultados no circuito. Aos 30 anos, o colombiano é o atual 290º do mundo, mas já foi o 28º e tem duas finais de nível ATP no currículo. Giraldo chegou a se afastar do circuito no ano passado, mas retomou as competições após seis meses, em março.

Monteiro, por sua vez, vem de atuações irregulares no duelo contra a República Dominicana, em fevereiro. Favorito para seus dois jogos de simples, ele perdeu um deles e o time brasileiro precisou de uma vitória do então estreante João Sorgi para confirmar seu favoritismo contra os dominicanos.

Reserva desta vez, Sorgi vai dar lugar a Guilherme Clezar, que será o segundo brasileiro a entrar em quadra nesta sexta. Ele vai duelar com o jovem Daniel Elahi Galan, de apenas 21 anos. Galan é o atual 257º do mundo.

No sábado, o duelo será aberto com o jogo de duplas. Algo incomum nos confrontos brasileiros na Davis, o País não será favorito na duplas. Marcelo Melo, atual número 1 do mundo, e Marcelo Demoliner devem ter trabalho contra Juan-Sebastian Cabal e Robert Farah, que costumam ser algozes de Melo e também de Bruno Soares, ausente no atual confronto.

Depois do duelo das duplas, os jogos de simples serão invertidos. Monteiro enfrentará Galan e Clezar vai encarar Giraldo. O vencedor do confronto vai garantir vaga nos playoffs, que dá vaga no Grupo Mundial da Davis no próximo ano.