Monteiro fica perto do Top 100 e Bellucci deixa grupo dos 50 primeiros

O ranking da ATP foi atualizado nesta segunda-feira e trouxe como principal novidade para o tênis brasileiro a ascensão de Thiago Monteiro. Após avançar às quartas de final do Torneio de Gstaad, onde precisou jogar o qualifying para ingressar na chave principal, ele subiu mais seis posições nesta segunda-feira e assumiu o 104º lugar.

Desta forma, Monteiro ficou ainda mais próximo de entrar pela primeira vez no Top 100 do ranking. Principal revelação do tênis nacional na atualidade, o cearense comemora assim a sua melhor posição na carreira até aqui e também se vê mais próximo de passar a figurar no posto de segundo tenista do País, hoje ocupado por Rogério Dutra Silva, que caiu três posições nesta segunda e agora está em 94º no geral.

Thomaz Bellucci, por sua vez, foi outro que caiu três posições nesta segunda-feira e acabou deixando o Top 50. Está agora no 52º lugar. Já os outros dois brasileiros no Top 200 são João Souza, o Feijão, em 177º, e Guilherme Clezar, que está justamente em 200º.

Já entre os 20 mais bem colocados, a principal novidade foi a subida do francês Gael Monfils, que foi campeão do ATP 500 de Washington no último final de semana e saltou da 17ª para a 14ª posição. O espanhol Feliciano López, por sua vez, saltou da 21ª para a 18ª colocação após ser campeão do Torneio de Gstaad.

A liderança disparada do ranking segue nas mãos do sérvio Novak Djokovic, com 15.040 pontos, contra 10.065 do britânico Andy Murray, vice-líder. Também distante do segundo colocado está o suíço Roger Federer, terceiro, com 5.945 pontos, enquanto o espanhol Rafael Nadal é o quarto, com 5.290. Não houve, por sinal, nenhuma alteração de posição no Top 10.

CONFIRA O RANKING:

1) Novak Djokovic (SER), 15.040 pontos

2) Andy Murray (GBR), 10.065

3) Roger Federer (SUI), 5.945

4) Rafael Nadal (ESP), 5.290

5) Stanislas Wawrinka (SUI), 4.720

6) Kei Nishikori (JAP), 4.290

7) Milos Raonic (CAN), 4.285

8) Tomas Berdych (RCH), 3.490

9) Dominic Thiem (AUT), 3.105

10) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.995

11) David Goffin (BEL), 2.715

12) Marin Cilic (CRO), 2.695

13) David Ferrer (ESP), 2.695

14) Gael Monfils (FRA), 2.440

15) Richard Gasquet (FRA), 2.365

16) John Isner (EUA), 2.100

17) Roberto Bautista (ESP), 2.060

18) Feliciano López (ESP), 1.880

19) Nick Kyrgios (AUS), 1.855

20) Pablo Cuevas (URU), 1.765

52) Thomaz Bellucci (BRA), 905

94) Rogério Dutra Silva (BRA), 644

104) Thiago Monteiro (BRA), 177

177) João Souza (BRA), 309

200) Guilherme Clezar (BRA), 274