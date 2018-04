Morre irmão mais novo do tenista Gustavo Kuerten

Guilherme, irmão mais novo do tenista brasileiro Gustavo Kuerten, morreu na manhã desta quarta-feira em Florianópolis, vítima de uma insuficiência respiratória. Guilherme, de 28 anos, tinha paralisia cerebral. Ele faleceu no Hospital Universitário da capital catarinense. Ele estava acompanhado da mãe Alice e de Rafael, seu outro irmão. Em 1985, a família Kuerten perdeu Aldo, pai do tenista, que morreu enquanto trabalhava como árbitro numa partida de tênis. Guga tinha 8 anos. Quando não podia assistir às partidas do irmão, Guilherme ia sempre recebê-lo no aeroporto - como no ano de 2000, quando o brasileiro desembarcou de Paris após conquistar seu segundo título em Roland Garros. Ao longo de sua carreira, Gustavo Kuerten nunca escondeu sua admiração pelo irmão. Prova disso é que ele sempre recebia todos os troféus conquistados pelo tenista. O enterro será realizado na manhã de quinta no Cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis.