Moyá abandona e Hewitt é campeão O tenista australiano Lleyton Hewitt conquistou neste sábado o título do Torneio de Sydney, que distribuiu US$ 380 mil em prêmios. Na final, ele contou com a sorte, já que o seu adversário, o espanhol Carlos Moyá, sentiu uma contusão e abandonou a partida. O confronto ainda estava no primeiro set, com 3 a 3, quando Moyá sofreu a contusão no tornozelo direito. O espanhol tentou voltar ao jogo, perdeu mais um game, mas a dor no local o impediu de continuar. Ele, inclusive, corre o risco de não participar do Aberto da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam no ano, que começa na segunda-feira. Na chave feminina do Torneio de Sydney, com prêmios de US$ 585 mil, a campeã foi a belga Justine Henin, atual número 1 do mundo. Na decisão do título, também neste sábado, ela derrotou a francesa Amelie Mauresmo por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.