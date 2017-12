Moyá arrasa Pavel e vai à semifinal O tenista espanhol Carlos Moyá deu um show nesta sexta-feira e garantiu sua vaga nas semifinais do Masters Series de Roma, ao derrotar o romeno Andrei Pavel por 2 sets a 0. O espanhol não encontrou a menor dificuldade e venceu com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 47 minutos de partida. Na semifinal, ele vai enfrentar o argentino Mariano Zabaleta - que derrotou o chileno Nicolas Massu por 6/1 e 7/5. A outra semifinal será disputada entre o argentino David Nalbandian (que venceu o norte-americano Vincent Spadea por 6/4 e 6/3) e o espanhol Albert Costa, que ganhou de Jiri Novak: 6/4 e 6/2. As semifinais serão disputadas neste sábado.