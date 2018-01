Moyá arrasa Robredo e avança em Sydney O tenista espanhol Carlos Moyá, campeão no final de semana do torneio de Chennai, se classificou às semifinais do torneio de Sydney ao vencer nesta quinta-feira o compatriota Tommy Robredo por 2 sets a 0, com fáceis parciais de 6-1 e 6-2. Na próxima fase, ele vai enfrentar o sul-africano Wayne Ferreira, que bateu o australiano Todd Reid por duplo 6-4. A outra semifinal será entre o australiano Lleyton Hewitt e o holandês Martin Verkerk. O primeiro superou o francês Arnaud Clement por 6-1, 4-6 e 6-3, enquanto o segundo bateu o australiano Mark Philippoussis por 6-4 e 7-6 (7/4). Vale lembrar que o torneio distribui US$ 380 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking da ATP.