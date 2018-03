Moyá avança em torneio da Croácia O tenista espanhol Carlos Moyá confirmou o favoritismo e passou para as quartas-de-final do Torneio de Umag, na Croácia, que distribui US$ 375 mil em prêmios. Defendendo o título conquistado no ano passado - venceu 3 vezes nos últimos 7 anos -, ele ganhou nesta quinta-feira do argentino Federico Browne por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na próxima rodada, Moyá enfrentará o também espanhol David Ferrer, que derrotou o francês Jean-Rene Lisnard por 2 a 1, com 6/3 e 4/6 e 7/5. Em outro jogo do dia em Umag, o italiano Filippo Volandri ganhou do suíço Stanislas Wawrinka por 6/4 e 6/3.