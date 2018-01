Moya avança no torneio de Bangcoc O tenista espanhol Carlos Moya venceu nesta quinta-feira o norte-americano Brian Vahaly por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, e avançou às quartas-de-final do torneio de Bangcoc. Na próxima fase, ele vai enfrentar o finlandês Jarkko Nieminen, que superou o checo Bohdan Uhlirach (6-4 e 6-2). Nos demais jogos, o croata Ivan Ljubicic venceu o compatriota Mario Ancic por 6-1 e 6-4, o norte-americano Taylor Dent bateu o francês Thierry Ascione por 6-1 e 6-2, enquanto os franceses Gregory Carraz e Nicolas Thomann derrotaram, respectivamente, o alemão Alexander Popp e os israelense Joanthan Erlich.