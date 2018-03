Moyá avança no Torneio de Bastad O tenista espanhol Carlos Moyá garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o belga Olivier Rochus por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 6/4. O torneio, que conta pontos para o rankinmg da ATP, divide 381 mil dólares em prêmios. A rodada de abertura do torneio teve ainda os seguintes resultados: Guillermo Cañas (ARG) venceu Andreas Vinciguerra (SUI) por 6/4 e 6/2. Carlos Moyá (ESP) venceu Olivier Rochus (BEL) por 6/3 e 6/4. Nicolas Coutelot (FRA) venceu Filip Prpic (SUE) por 3/6, 7/5 e 6/2. Irakli Labadze (GEO) venceu Victor Hanescu (ROM) por 6/4, 1/6 e 6/3. Tommy Robredo (ESP) venceu Kristian Pless (DIN) por 5/7, 6/2 e 6/2. Dominik Hrbaty (ESL) venceu Arnaud Di Pasquale (FRA) por 6/3 e 6/4.