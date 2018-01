Moyá avança no Torneio de Estoril O tenista espanhol Carlos Moyá estreou com vitória no Torneio de Estoril, em Portugal. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou o seu compatriota Felix Mantilla por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/6 (7/5). Em outros jogos disputados nesta terça-feira em Estoril, o argentino Agustin Calleri ganhou do português Rui Machado por 4/6, 6/3 e 6/1, o costa-riquenho Antonio Marín derrotou o argentino Juan Ignacio Chela por 6/1 e 6/2 e o francês Paul-Henri Mathieu venceu o checo Jiri Novak por 7/6 (7/5) e 6/1.