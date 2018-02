Moyá bate Ferrero e agora pega Ferrer O tenista espanhol Carlos Moyá venceu nesta segunda-feira com tranqüilidade o compatriota Juan Carlos Ferrero por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, e agora vai enfrentar nas oitavas-de-final do Torneio de Indian Wells o também espanhol David Ferrer, que passou pelo francês Sebastien Grosjean por 6-2, 3-6 e 6-1. Confira os demais jogos da segunda rodada do torneio norte-americano: Ivan Ljubicic (Croácia) derrotou Toma Zib (Rep. Checa) por 6-3 e 6-2, o norte-americano Taylor Dent o francês Cyril Saulnier por 1-6, 7-6 (7/1) e 6-2, o francês Paul-Henri Mathieu o alemão Tommy Haas por 7-6 (7/3) e 6-3, o checo Tomas Berdych o croata Mario Ancic por 7-5, 3-6 e 6-2, o argentino Juan Ignacio Chela o alemão Rainer Schuettler por 6-7 (4/7), 6-4 e 6-1; Gilles Muller, de Luxemburgo, bateu o checo Radek Stepanek por 6-3, 3-6 e 6-0, o espanhol Feliciano López o croata Ivo Karlovic por 6-7 (4/7), 6-4 e 6-4, o argentino Guillermo Cañas o dinamarquês Kenneth Carlsen por 6-4 e 6-3, o checo Jan Hernych o norte-americano Vince Spadea por 6-1, 1-6, 7-6 (8/6), o russo Marat Safin o finlandês Jarkko Nieminen por 4-6, 6-1 e 7-5, o francês Fabrice Santoro o sueco Joachim Johansson por 4-6, 6-2 e 7-6 (8/6), o australiano Lleyton Hewitt o norte-americano Robby Ginepri por 6-2, 7-6 (7/2) e o francês Michael Llodra o eslovaco Domink Hrbaty por 4-6, 6-1 e 6-2. O Torneio de Indian Wells é disputado em quadra de cimento e distribui aproximadamente US$ 3 milhões em prêmios e pontos para o ranking mundial da ATP.