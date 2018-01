Moyá confirma favoritismo e vence O tenista espanhol Carlos Moyá confirmou o favoritismo e passou para as quartas-de-final do Torneio de Buenos Aires. Nesta quarta-feira, o cabeça-de-chave 1 da competição ganhou do argentino Edgardo Massa por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Outro favorito a vencer foi o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Ele superou seu compatriota Franco Squillari por 6/3 e 6/1.