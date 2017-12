Moyá desdenha time americano na Davis A Espanha entra como grande favorita para conquista do título da Copa Davis de 2004. Vai jogar em casa a decisão entre os dias 3, 4 e 5, no estádio Olímpico de Sevilha, com a impressionante capacidade de 23 mil pessoas, e o principal: numa quadra de saibro, em clima quente e úmido, mesmo nesta época do ano, no outono europeu. Para Carlos Moyá, ex-líder do ranking mundial e ex-campeão de Roland Garros, o time americano sem Andre Agassi, como está definido, é fraco e pode ter uma derrota humilhante. "Sem Agassi, os americanos não têm mais ninguém para jogar no saibro. São um time fraco. Somos os favoritos e temos de mostrar isso em quadra, já fazendo 3 a 0 nos primeiros jogos." A situação para os espanhóis é boa, mas ´cantar de galo´ antes do tempo pode custar caro. A Espanha tem especialistas em saibro, como o próprio Moyá, Juan Carlos Ferrero, o emergente Rafael Nadal e Tommy Robredo. Mas os Estados Unidos contam ainda com o número 2 do mundo, Andy Roddick, que pode fazer estragos e ganhar seus dois jogos de simples. Uma possibilidade perigosa aos espanhóis, pois nas duplas, o favoritismo se inverte. Os irmãos Bob e Mike Bryan são grandes especialistas na modalidade e têm muitas chances de vencer Nadal e Robredo, mesmo em condições desfavoráveis, como quadra e bolinha lentas. Os jogos começam nesta sexta-feira, com duas partidas de simples, dupla no sábado e outras duas simples no domingo. O técnico norte-americano, Patrick McEnroe, tem até quinta-feira - dia do sorteio - para decidir se vai usar Vince Spadea no time, no lugar de Mardy Fish, um especialista em quadras rápidas, mas que no saibro não sabe sequer andar. Só que desfruta de excelente relacionamento com Roddick. Os dois são muito amigos e este clima, em Copa Davis, faz muita coisa funcionar.